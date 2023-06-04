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Giriş Tarihi: 4.6.2023 22:13 Son Güncelleme: 4.6.2023 22:14

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferlerde aksama

Haliç Köprüsü üzerinde tespit edilen ray çatlağının onarımı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler aktarmalı olarak gecikmeli yapıldı.

AA
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki seferlerde aksama

Yaşanan sorun nedeniyle Yenikapı ve Hacıosman yönünden metroya binenler Taksim istasyonunda inmek zorunda kalıyor.

Ters yönden gelecek metroları bekleyenler nedeniyle istasyonda da yoğunluk meydana geldi. Bazı yolcular, gecikmelere tepki göstererek, arızanın bir an önce giderilmesini istedi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç Köprüsü üzerindeki bölümünde ray çatlağının tespit edildiği belirtildi.

Çatlağın onarımı tamamlanana kadar seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı "Yenikapı-Taksim, Taksim-Yenikapı-Taksim-Hacıosman, Hacıosman-Taksim" olarak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Maç işletmesi nedeniyle Taksim-Seyrantepe arasında aktarmasız ek seferler düzenlenmektedir. Bölgeye intikal eden ekiplerimizin onarımı 30 dakika içinde tamamlamasının ardından normal işletmeye geçilmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferlerde aksama
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