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Giriş Tarihi: 10.6.2023

Yenikapı’da yıldızlar geçidi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yenikapı’da yıldızlar geçidi
Final etkinlikleri kapsamında UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılış töreni Yenikapı'daki etkinlik alanında yapıldı. Festivaldeki Efsane Şampiyonlar Turnuvası'na Luis Figo, Cafu, Alessandro Nesta ve Hamit Altıntop kaptanlığında futbol dünyasından birçok eski yıldızın yer aldığı 4 takım katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, turnuvayı takip etti ve ilk maçın başlama vuruşunu yaptı.

CAFU'NUN TAKIMI KAZANDI: Hakem Neslihan Muratdağı'nın düdük çaldığı turnuvada Cafu ve Figo'nun takımları, finalde karşılaştı. Normal süresi 4-4 biten finalde rakibine penaltılarla üstünlük kuran Cafu'nun ekibi şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın finalde olması gurur verici, güzel bir final bizi bekliyor" dedi.

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Yenikapı’da yıldızlar geçidi
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