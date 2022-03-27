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Giriş Tarihi: 27.3.2022

Yenilenmeyen ehliyet geçersiz sayılacak

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Yenilenmeyen ehliyet geçersiz sayılacak
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık'ta doluyor. Vatandaşlar yeni sürücü belgelerini nüfus müdürlüklerinden temin edebiliyor. Değerli kağıt bedeli olarak 13 TL, vakıf payı bedeli olarak 2 TL olmak üzere toplamda 15 TL ödeme yapılarak yeni tip sürücü belgesine sahip olunabiliyor. Verilen süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgesi ile araç kullanan kişilere idari para cezası uygulanacak.

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Yenilenmeyen ehliyet geçersiz sayılacak
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