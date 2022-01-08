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Giriş Tarihi: 9.1.2022

‘Yenilmez’ Sudenur

‘Yenilmez’ Sudenur

Zonguldak Çaydeğirmeni beldesinin tek kadın milli sporcusu Sudenur Basancı, dövüş sporlarında yenilmezlik serisini sürdürüyor. 17 yaşındaki Basancı, Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya için çalışmalarını sürdürüyor

Zonguldak'ta 5 bin nüfuslu Çaydeğirmeni beldesinin tek kadın milli sporcusu Sudenur Basancı, 4 yıl önce "Kızdan böksor mü olur" sözlerine aldırmayarak Halk Eğitim Merkezi kursunda tanıştığı dövüş sporlarında yenilmezlik serisini sürdürüyor. Kasım ayında Karadağ'da 57 kilogramda Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon olarak Türkiye'ye gurur yaşatan 17 yaşındaki Basancı, şimdi 13 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek Muaythai Avrupa Şampiyonası'da altın madalya için çalışmalarını sürdürüyor. Devrek ilçesinin 5 bin nüfuslu Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Sudenur Basancı, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı muaythai kursunu izledikten sonra boksa ilgi duymaya başladı. Aynı zamanda milli takım antrenörü de olan Cemal Kocabaş'ın kursuna katılarak çalışmalara başlayan Basancı, sporu daha çok sevdi. Beldede kendisine söylenen, "Başka spor mu bulamadın", "Kızdan boksör mü olur" sözlerine kulaklarını tıkayan Basancı, daha da hırslanarak kick boks ve muaythai dalında katıldığı ulusal tüm turnuvalarda hiç yenilgi almadı. Basancı, uluslararası turnuvalar olan 2019 Avrupa Muaythai Açık Kupası, 2020 Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası ve 2021 Avrupa Kick Boks Açık Kupa Şampiyonası'nda altın madalyaları kazandı. Sudenur Basancı, son olarak Karadağ'da düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalyayı kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

HEDEFLERİ BÜYÜK
Şampiyon Sudenur Basancı, şimdi milli takım antrenörü Cemal Kocabaş ile birlikte 13 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek Muaythai Avrupa Şampiyonası'da altın madalya için çalışmalarına devam ediyor. Spora halk eğitim kursuyla başladığını anlatan Basancı, "Kasım ayında kick boksta Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi İstanbul'da düzenlenecek Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum. Bunun için çalışmaya devam edeceğim" dedi. Kısıtlı imkanlarla müsabakalara hazırlandıklarını anlatan Basancı, "Bunun için illa ki sponsorlar da gerekiyor. Bu da maddi manevi tabii yoruyor bizi" diye konuştu. DHA

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‘Yenilmez’ Sudenur
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