Yer Adana: ‘Uyuşturucu satıyor musun’ diye sorunca öldürdü

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu şüphelinin ailesine ait bir mobilyacıda saklandığını tespit etti. Adrese yapılan baskınla şüpheli Hasan Gülsoy, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Sokakta yürürken, 'Uyuşturucu satıyor musun?' diye sordu. Mahallede akrabalarımın yaşadığını, bir daha böyle bir soru sormamasını söyledim. Sinirlendim ve tartışmaya başladık. Ayrılırken bana küfredince bıçakladım" dediği öğrenilen ve ardından adliyeye sevk edilen Gülsoy, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.