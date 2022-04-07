Yer Aksaray: Cenazeler yan yana defnedildi...

Olay, salı günü saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Borucu köyünde meydana geldi. Daha önce İstanbul'da inşaatlarda işçi olarak çalışan Murat Kaplan, kent merkezinden alışverişten dönen annesi Hatice Kaplan ve ağabeyi Selahattin Kaplan ile evlerinin önünde tartıştı. Murat Kaplan, tartışma sırasında ağabeyi ve annesini tüfekle başlarına ateş edip öldürdü. Silah sesini duyup gelen köylüler anne ve oğlunu kanlar içinde buldu, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Hatice ve Selahattin Kaplan, kurtarılamadı.