Haberler Yaşam Haberleri Yer altından gelen garip sesler kanalizasyonda mahsur kalan köpek çıktı
Giriş Tarihi: 15.8.2022 14:54

Yer altından gelen garip sesler kanalizasyonda mahsur kalan köpek çıktı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yer altından gelen garip sesin kaynağını bulmak için zorlu bir çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yolda derin bir çukur açarak kanalizasyon hattındaki beton borunun içinde sıkışan köpeği kurtardı.

İHA
Yer altından gelen garip sesler kanalizasyonda mahsur kalan köpek çıktı
Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolda yürüdüğü esnada yer altından garip sesler duyan vatandaş, ne olduğuna anlam veremeyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, seslerin arttığını duyarak çalışmalarını hızlandırdı.

İçler acısı manzara ortaya çıktı
Ekipmanlarla yolda bulunan beton kilitleri söken itfaiye ekipler, toprağı kazarak yolda derin bir çukur oluşturdu. Kanalizasyon hattındaki beton boruda seslerin yoğunlaştığını gören ekipler, betonu kırdığında korkunç manzarayla karşılaştı. Bir köpeğin beton borunun içinde sıkıştığını ve neredeyse ölmek üzere olduğunu gören ekipler, hızlıca bitkin haldeki hayvana müdahale etti. Kısa süre sonra sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, korkuyla kendisini dışarıya attı.

İtfaiye görevlileri tarafından karnı doyurulan ve korktuğu görülen köpek, daha sonra yaşam alanına bırakıldı. Vatandaşlar duyarlı çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları için beklenen oldu! ÖSYM 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, hangi tarihte?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
Son dakika: Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde indirim başladı; Onlarca ürün ucuza alınacak
DEV İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler hangileri? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 15 Ağustos 2022!
ÖSYM YKS ikinci ek tercih tarihleri - üniversite boş kontenjanlar 2022 listesi! YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak ve boş kontenjanlar açıklandı mı?
ÖSYM çöktü mü, ne zaman düzelir, son dakika açıklaması geldi mi? 15 Ağustos 2022 ÖSYM AİS neden açılmıyor?
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme tiyatrosundaki kadın bakın kim çıktı: Atatürk ve Türk milletine hakaret!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 15 Ağustos: Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimi başladı mı, indirimli ürünler hangileri?
AÇIKLAMA: YKS 2. ek tercih ne zaman, kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS üniversite 2. ek tercihler ne zaman yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer altından gelen garip sesler kanalizasyonda mahsur kalan köpek çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA