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Giriş Tarihi: 18.1.2023 17:06 Son Güncelleme: 18.1.2023 17:07

Yer Ankara: Halı mağazası çatısında yangın!

Başkent'te bir halı mağazasının çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı...

DHA
Yer Ankara: Halı mağazası çatısında yangın!

Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki 2 katlı halı mağazasının çatısında, iddiaya göre, tadilat sırasında kaynak makinesinden kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangının büyümesiyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Adrese ulaşan itfaiyecilerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, mağazada hasar oluştu. Bölge esnafından Mehmet Canpolat, "Halıcılar tadilat yaparken oksijen kaynağı kullanıyorlardı. Sanırım, kaynak yaparken oradaki straforlar tutuşuyor. Bütün cephenin tutuşması 5 dakika sürmedi, arka cephe de tutuştu. İtfaiyeyi aradım; sağ olsunlar, 3-4 dakikada geldiler. Eğer gelmemiş olsalardı bize de sıçrayacaktı. Şu an kontrol altına aldılar. Dumandan etkilenen arkadaşlar oldu, ayran ve su götürdük, hemen kendilerine geldiler" dedi...

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Yer Ankara: Halı mağazası çatısında yangın!
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