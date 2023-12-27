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Giriş Tarihi: 27.12.2023 15:11

Yer Antalya! Fotoğraf çekmek için kanyona çıktı... 50 metreden yere çakıldı!

Antalya'da Alman turist Tho Willienborg, fotoğraf çekmek için Köprülü Kanyonu'na gitti. Bu sırada dengesini haybetti. 50 metreden zemine çakılan turist, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İHA
Yer Antalya! Fotoğraf çekmek için kanyona çıktı... 50 metreden yere çakıldı!

Korkunç olay, Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi'nde bulunan Köprülü Kanyon'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ilıca-Kumköy Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelde tatil yapmakta olan Tho Willienborg isimli Alman turist, Karabük Mahallesi Köprülü Kanyon'a gezmeye gitti.

Alman turist, Köprülü Kanyon mevkiinde tarihi Taş Köprü'ye 50 metre mesafede fotoğraf çekmek isterken yaklaşık 50-55 metre yükseklikten aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakolu ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alman turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Alman turistin cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Yer Antalya! Fotoğraf çekmek için kanyona çıktı... 50 metreden yere çakıldı!
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