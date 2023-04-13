Yer Antalya: Maganda önce sokağa sonra polise ateş açtı

Bu sırada polis ekipleri, megafon ile 'Mustafa seni dinleyeceğiz, sana zarar vermeyeceğiz, kapıya çık konuşalım' diye anons etti. Yaklaşık 3 saatin ardından Şahin, polislere teslim olacağını söyledi. Evden çıkmak için hareketlenen Şahin, bu kez arka pencereden çıkarak çalılıklar arasında izini kaybettirdi. Polisin dronla yaptığı aramada, Mustafa Şahin, yaklaşık 1 saat sonra saklandığı serada yakalandı. Gözaltına alınan Şahin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.