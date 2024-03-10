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Giriş Tarihi: 10.3.2024 16:53

Yer Aydın! Alkollü sürücü trafik polisini metrelerce sürükledi!

Aydın'da kendisine 'dur' ihtarında bulunan trafik polisini aracı ile sürükleyerek yaralanmasına neden olan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü Y.A.'nın 1.66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan sürücü Y.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yer Aydın! Alkollü sürücü trafik polisini metrelerce sürükledi!
Olay, İstasyon Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan ekipler Y.A. idaresindeki 09 ALA 692 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kendisini kovalayan polis memurunu da aracıyla sürükledi. Kısa süren kovalamacanın ardından araç ile birlikte yakalanan Y.A.'nın yapılan alkol testinde 1.66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürüklenen polis memuru S.A. ise olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan kontrollerde S.A.'nın bileğinin kırıldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Y.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yer Aydın! Alkollü sürücü trafik polisini metrelerce sürükledi!
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