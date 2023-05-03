Yer Balıkesir: Dere yatağında ölü bulundu!

Sübeylidere-Burhaniye kara yolu altından geçen ve kurumuş olan Karınca Deresi üzerindeki Hacımuharrem Köprüsü altında bir erkek cesedi görenler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, cesedin 1 çocuk babası Osman Yordam'a ait olduğunu belirledi. Yordam'ın 10 YJ 440 plakalı motosikleti de yanında bulundu.