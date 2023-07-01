Yer Balıkesir: Kanyona düşüp bacağını kırdı!

Altınoluk Mahallesi Şahinderesi Kanyonu'na arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Şadiye Yağmur İnanç, kayalıklardan kanyona düşüp, bacağını kırdı. İhbarla bölgeye Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İnanç, sedyeyle kanyondan geçirilip, ambulansa taşındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarılan İnanç, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol bacağı kırıldığı belirlenen İnanç'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.



HAKLARINDA İŞLEM YAPILACAK

Ayrıca, Balıkesir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararı gereği girişi yasaklanan ormana izinsiz giren İnanç ve arkadaşları hakkında işlem yapılacağı bildirildi.