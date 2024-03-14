Yer Başakşehir: Rezidanstan ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı!

Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Şeyma U.(22), Ebru U.(24) ve G.Ç.(11)'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Şeyma U.'nun daha önceden 97 suç kaydı olduğu ayrı bir dosyadan polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli Ebru U.'nun ise 83 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler...