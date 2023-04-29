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Giriş Tarihi: 29.4.2023 17:00

Yer Batman: 13 bin 449 ilaca el kondu!

Batman'da hareketli anlar yaşandı. Piyasaya sürülmek istenen reçetesiz, faturasız ve üzerinde barkot bulunmayan 137 koli içerisinde 13 bin 449 ilaç ele geçirildi.

DHA
Yer Batman: 13 bin 449 ilaca el kondu!

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda, kargoyla yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen, reçetesiz, faturasız ve üzerinde barkot bulunmayan 137 koli içerisinde 13 bin 449 ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili E.A., 'kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma' suçlamasıyla gözaltına alındı. E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yer Batman: 13 bin 449 ilaca el kondu!
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