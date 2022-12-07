Yer Burdur: Tüfekle vurularak öldürülmüştü: Korkunç cinayette flaş gelişme!

Kanlı olay, 1 Aralık Perşembe günü gece saatlerinde Bucak ilçesi Karaaliler Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen mahalleli, evli ve 2 çocuk babası Gökhan Tombak'ın evinin önünde yerde hareketsiz yattığını fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin kontrolünde, Tombak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan Tombak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemede, Tombak'ın av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.