Haberler Yaşam Haberleri Yer: Bursa! Hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda
Giriş Tarihi: 12.12.2021 08:56

Yer: Bursa! Hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda

İHA
Yer: Bursa! Hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda

Bursa'da gece saatlerinde 3 şüpheli şahıs dükkanın kepengini kırarak girdiler. Kısa sürede hırsızlık yapan şahısların bu anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'daki olay, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık yapmak için cadde üzerinde gezen 3 şüpheli şahıs dükkanlardan bir tanesini gözüne kestirdiler. 2 şüpheli kepengi kırarak açmaya çalışırken 1 şüpheli ise etrafı gözetledi. Kısa sürede kepengi kırarak açan şüpheliler dükkana girdiler. Dükkandan malzeme çalan 3 hırsızlık şüphelisi şahıslar kısa sürede bölgeden uzaklaşarak kaçtılar.

Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
Son dakika: Sincar'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika: Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye çok ağır sözler: Vicdansızlar, yalancılar, sahtekarlar...
SON DAKİKA: Mardin'deki petrol keşfinin perde arkası ortaya çıktı! Tam 35 gün boyunca...
PKK'lı katili kaçırmaya çalışan HDP’li vekilin kardeşi tutuklandı
Başkan Erdoğan uyarmıştı! Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu
Sena Altan'nın ağabeyinden duygulandıran paylaşım
Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic yeni aşka yelken açtı! İşte Emina Jahovic’in yeni aşkı!
Son dakika: Fırtına, Antalya'da dindi! Trabzonspor'un yenilmezlik serisine Antalyaspor son verdi...
Girişimciye özel banka şubesi
Girişimciye özel banka şubesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer: Bursa! Hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA