Yer: Bursa! Hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda

Bursa'daki olay, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık yapmak için cadde üzerinde gezen 3 şüpheli şahıs dükkanlardan bir tanesini gözüne kestirdiler. 2 şüpheli kepengi kırarak açmaya çalışırken 1 şüpheli ise etrafı gözetledi. Kısa sürede kepengi kırarak açan şüpheliler dükkana girdiler. Dükkandan malzeme çalan 3 hırsızlık şüphelisi şahıslar kısa sürede bölgeden uzaklaşarak kaçtılar.

Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.