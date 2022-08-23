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Giriş Tarihi: 23.8.2022 11:34 Son Güncelleme: 23.8.2022 11:37

Yer Bursa: İçki içerken kayalıklardan düştü!

Olay udanya ilçesinde yaşandı... Kayalıklarda içki içerken dengesini kaybedip, düşen Gökhan Yılmaz (29) yaralandı.

DHA
Yer Bursa: İçki içerken kayalıklardan düştü!

İnanılmaz olay, dün saat 18.00 sıralarında Yıldıztepe mevkisinde meydana geldi. Kayalıklarda içki içen Gökhan Yılmaz, dengesini kaybedip 25 metreden düştü. Yılmaz'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaralanan Yılmaz'ı 30 dakikalık çalışmayla düştüğü noktadan çıkartarak hastaneye kaldırdı. Kurtarma çalışmaları, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

'CANIM ÇOK ACIYOR'

Vücudunda kırıklar oluşan Gökhan Yılmaz'ın ifadesinde, "Bursa'da Yıldırım ilçesinde dilencilik yapıyorum. Topladığım para ile Mudanya'ya gelip, alkol almaya karar verdim. Kayalıklarda dengemi kaybedince yuvarlandı. Canım çok acıyor" dediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yer Bursa: İçki içerken kayalıklardan düştü!
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