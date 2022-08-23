Yer Bursa: İçki içerken kayalıklardan düştü!

'CANIM ÇOK ACIYOR'



Vücudunda kırıklar oluşan Gökhan Yılmaz'ın ifadesinde, "Bursa'da Yıldırım ilçesinde dilencilik yapıyorum. Topladığım para ile Mudanya'ya gelip, alkol almaya karar verdim. Kayalıklarda dengemi kaybedince yuvarlandı. Canım çok acıyor" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.