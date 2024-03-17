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Giriş Tarihi: 17.3.2024 14:58

Yer Denizli: Paraşüt kazasında yaralanan Ege Su kurtarılamadı...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde acı bir olay meydana geldi. İki paraşütün iniş sırasında çarpışarak düşmesi sonucu yaralanan Ege Su Arslan (24), 21 gün sonra hastanede hayatını kaybetti...

DHA
Yer Denizli: Paraşüt kazasında yaralanan Ege Su kurtarılamadı...

Kaza, 24 Şubat'ta Pamukkale Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'den Pamukkale'ye gelen Ege Su Arslan, pilotluğunu kendi yaptığı yamaç paraşütü ile Dinamit Tepesi'nden atladı. Bir süre havada süzülen Arslan, iniş pistine yaklaştığı sırada 200 metre havada Ferhat K.'nın pilotluğunu yaptığı yamaç paraşütü ile çarpıştı. Çarpışma sonrası yedek paraşütü de açılmayan Arslan, düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, yoğun bakıma alındı. Arslan, dün hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Yer Denizli: Paraşüt kazasında yaralanan Ege Su kurtarılamadı...
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