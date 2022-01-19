Yer Denizli: Yok böyle kaza! Ekipler olay yerine gittiğinde...

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Altan Öncel ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel'in cenazesi ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.