Haberler Yaşam Haberleri Yer Denizli: Yok böyle kaza! Ekipler olay yerine gittiğinde...
Giriş Tarihi: 19.1.2022 08:53 Son Güncelleme: 19.1.2022 08:55

Yer Denizli: Yok böyle kaza! Ekipler olay yerine gittiğinde...

DHA
Yer Denizli: Yok böyle kaza! Ekipler olay yerine gittiğinde...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde korkunç bir olay yaşandı... Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjü aştı. Tali yola girerek park halindeki çekiciye çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki yolcu hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı...

Feci kaza, Zümrüt Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Altan Öncel'in (22) kullandığı 20 ADA 920 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Pamukkale Üniversitesi kavşağına geldiği sırada kontrolden çıktı.

Refüjü aşan otomobil tali yola girerek yol kenarında park halindeki 20 AFY 70 plakalı çekiciye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilin sağ bölümünün tamamen parçalandığı ve araçta bulunan 22 yaşındaki Fehmi Emre Yüksel'in kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Altan Öncel ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel'in cenazesi ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

-EMRE YÜKSEL-

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobilin çarptığı çekicinin yaklaşık 80 metre sürüklediğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Denizli: Yok böyle kaza! Ekipler olay yerine gittiğinde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA