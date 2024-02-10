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Giriş Tarihi: 10.2.2024 15:57

Yer Diyarbakır! Müşteri gibi girdi kuyumcudan 7 bin TL'lik yüzük çaldı!

Diyarbakır'da F.N., altın alma bahanesiyle kuyumcuya girdi. İşletmeci S.Ç.'den yüzük istedi. Yüzükleri parmaklarına deneyen F.N., el çabukluğuyla 7 bin TL değerindeki 3 gram 22 ayar yüzüğü çalıp gitti. Hırsız iki saatte yakalanırken yüzük kuyumcuya teslim edildi.

DHA
Yer Diyarbakır! Müşteri gibi girdi kuyumcudan 7 bin TL’lik yüzük çaldı!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle giren F.N. adlı kadın, işletmeci S.Ç.'den yüzük istedi. Tablayı önüne alan F.N., burada yüzükleri parmağına takarak denedi.

Bu sırada F.N., 7 bin TL değerindeki 3 gram 22 ayar yüzüğü el çabukluğuyla çaldı. F.N., iş yerinden çıkıp başka bir kuyumcuya giderek yüzüğü sattı.



Bir süre sonra yüzüğün olmadığını fark eden S.Ç., polise haber verdi. İhbar üzerine dükkana gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak F.N.'yi 2 saatte yakaladı. F.N.'nin sattığı yüzük de kuyumcudan alınarak sahibine teslim edildi. F.N.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Yer Diyarbakır! Müşteri gibi girdi kuyumcudan 7 bin TL'lik yüzük çaldı!
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