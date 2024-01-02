Yer Düzce: Tekel bayisine pompalı tüfekle saldırı!

Olay, gece saatlerinde Akçakoca ilçesi Yeni Mahalle Bahadır Yalçın Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen E.Ü., bir tekel bayisine pompalı tüfek ile defalarca ateş açtı. Bu sırada içeride bulunan 2 çalışan saklanırken, tüfekten çıkan saçmalar dükkanın duvarlarına ve camlara isabet etti. E.Ü. ardından dükkana girip, içerideki içki şişelerini kırdı.