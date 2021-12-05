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Giriş Tarihi: 5.12.2021 13:50

Yer Elazığ: Eski sevgilisinin evini yakmıştı! O zanlı hakkında flaş gelişme!

DHA
Yer Elazığ: Eski sevgilisinin evini yakmıştı! O zanlı hakkında flaş gelişme!

Elazığ'da dün dehşet dolu anlar yaşandı. M.B., eski sevgilisinin evini benzinle yaktı. Zanlı bugün düzenlenen operasyonla yakalandı...

Olay, dün öğle saatlerinde Sürsürü Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan 2 katlı evin son katında meydana geldi. İddiaya göre M.B., eski sevgilisi olduğu iddia edilen Ç.Ç isimli kadının bulunduğu daireyi, kapı aralığından benzin dökerek ateşe verdi. M.B. olay yerinden kaçarken ev yandı. Bu sırada uyuyan Ç.Ç., 11 yaşındaki oğlu ve teyzesi, dumanları fark ederek balkondan atlayarak kurtuldu. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenen aile ise ambulansta tedavi edildi.
Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.B.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. M.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yer Elazığ: Eski sevgilisinin evini yakmıştı! O zanlı hakkında flaş gelişme!
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