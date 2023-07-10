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Giriş Tarihi: 10.7.2023 16:46

Yer Elazığ: O magandalara ceza yağdı!

Elazığ'da düğün konvoyu yaparak, durdukları alt geçidi trafiğe kapatıp, diğer sürücülerin tepkilerine aldırış etmeden halay çeken 12 sürücüye para ceza uygulandı...

DHA
Yer Elazığ: O magandalara ceza yağdı!

Elazığ'da 8 Temmuz akşamı düğün konvoyu yapan bir grup, İstasyon Caddesi'ndeki alt geçitte durarak, yolu trafiğe kapattı. Konvoydakilerin bazıları araçlardan inerek, müzik eşliğinde halay çekti. Trafiğin kapanmasıyla oluşan kuyruktaki sürücüler, hem korna çalarak hem sözlü olarak duruma tepki gösterdi. Bazı sürücüler araçlarından inip konvoydakilerin yanına giderek, yolu açmalarını istedi. Buna rağmen yol açılmayınca gerginlik yaşandı. Konvoydakiler, bir süre sonra araçlarına binip, yollarına devam etti. Trafik normale dönerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek, tespit edilen konvoydaki 12 araç sürücüsüne, 'Özel amaçlarla keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmak ve araç sürmek' suçundan para cezası kesti...

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Yer Elazığ: O magandalara ceza yağdı!
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