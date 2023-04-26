Haberler Yaşam Haberleri Yer Erzurum: Freni boşalan TIR devrilip sürüklendi
Giriş Tarihi: 26.4.2023 16:36

Yer Erzurum: Freni boşalan TIR devrilip sürüklendi

Erzurum'un Tortum ilçesindeki Aksukapı Kavşağı'nda freni boşalan TIR, yan yatarak sürüklendi. Plastik ham maddesini Mersin'e götüren Azerbaycan plakalı TIR'ın sürücüsü Adil Mirzayev, yaralandı.

DHA
Yer Erzurum: Freni boşalan TIR devrilip sürüklendi

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tortum ilçesindeki Aksukapı Kavşağı'nda meydana geldi. Azerbaycan'dan yüklediği plastik ham maddesini Mersin'e götürmek üzere yıla çıkan Adil Mirzayev yönetimindeki AZ 77-DO-485 plakalı TIR'ın, iddiaya göre, freni boşaldı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, kavşakta yan yattıktan sonra yaklaşık 50 metre sürüklendi. Dorsesindeki yükün kara yoluna saçıldığı TIR'ın sürücüsü Adil Mirzayev yaralandı. Sürücü ihbar üzerine gelen ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola saçılan yük nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, Tortum ilçe jandarma ekiplerinin çalışması sonucu normale döndü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Erzurum: Freni boşalan TIR devrilip sürüklendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA