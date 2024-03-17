Yer Esenyurt: 3 TIR ve 1 kamyon kullanılmaz hale geldi!

Olay, sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi'ndeki TIR garajında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yanındaki TIR'lara da sıçradı.