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Giriş Tarihi: 17.3.2024 11:00

Yer Esenyurt: 3 TIR ve 1 kamyon kullanılmaz hale geldi!

İstanbul Esenyurt'ta garajda park halindeki TIR'da çıkan yangın park halindeki diğer TIR'lara da sıçradı. Çok sayıda itfaiyenin sevk edildiği yangında, 3 TIR ve 1 kamyon kullanılmaz hale geldi.

DHA
Yer Esenyurt: 3 TIR ve 1 kamyon kullanılmaz hale geldi!

Olay, sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi'ndeki TIR garajında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yanındaki TIR'lara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye, AFAD, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Yangının ardından 3 TIR ve 1 kamyon kullanılmaz hale geldi.

TIR'ların alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yanan TIR'lara yaklaşan bir kişinin sinir krizi geçirdiği görülüyor.

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Yer Esenyurt: 3 TIR ve 1 kamyon kullanılmaz hale geldi!
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