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Giriş Tarihi: 18.3.2024 17:00 Son Güncelleme: 19.3.2024 08:44

Yer Esenyurt: 5 aylık bebek boğularak öldü!

İstanbul Esenyurt'ta acı bir olay yaşandı. Beşikte yüzüstü yatan 5 aylık bebek, boğularak hayata gözlerini kapadı...

DHA
Yer Esenyurt: 5 aylık bebek boğularak öldü!

Acı olay, bugün öğle saatlerinde, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; beş aylık bebeği Y.D.'ye bir kaşık ağrı kesici şurubu veren anne, ardından bebeği beşiğe koyarak yanından ayrıldı.

Sırtüstü yattığı beşikte ters dönen bebek kustu. Anne durumu farkederek bebeğini en yakın hastaneye götürdü. Hastaneye götürülen 5 aylık bebeğin öldüğü belirlendi. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili hastanede inceleme başlattı. Daha sonra polis ekipleri olayın yaşandığı eve giderek incelemelerde bulundu...

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Yer Esenyurt: 5 aylık bebek boğularak öldü!
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