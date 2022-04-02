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Giriş Tarihi: 2.4.2022 12:55 Son Güncelleme: 2.4.2022 12:55

Yer Hakkari: Çaya düşen asteğmen aranıyor...

DHA
Yer Hakkari: Çaya düşen asteğmen aranıyor...

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde acı bir olay gerçekleşti. Arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asteğmeni arama çalışmaları 2'nci günde de devam etti.

Acı olay, 31 Mart akşamı, Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Samanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli asteğmen, arazi arama-tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek, Hacıbey Çayı'na düştü. Asteğmen, suda gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 28 dalgıç, 300 asker, 30 güvenlik korucusu olmak üzere 358 personelin yanı sıra bölge halkının da desteğiyle başlatılan arama çalışması devam ediyor. 2 gündür sürdürülen çalışmalarda, şu ana kadar kayıp asteğmene ulaşılamadığı ancak yoğun çalışma yürütüldüğü belirtildi.

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Yer Hakkari: Çaya düşen asteğmen aranıyor...
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