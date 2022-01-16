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Giriş Tarihi: 16.1.2022 16:41

Yer Hatay: Taziye evinde patlama: 15 kişi hastaneye kaldırıldı!

DHA
Yer Hatay: Taziye evinde patlama: 15 kişi hastaneye kaldırıldı!

Samandağ ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Mevlit düzenlenen taziye evinde elektrik kontağında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Mevlide katılanlar camları kırıp dışarı çıkarken, dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Sutaşı Mahallesi'nin eski Muhtarı Numan Sağaltıcı (82), geçen hafta yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Sağaltıcı'nın vefatının 7'nci günü dolayısıyla mevlit düzenlendi. Taziye evi içerisinde Sağaltıcı için dua okunduğu sırada elektrik kontağında patlama meydana geldi. Mevlide katılanlar alevlerden kurtulmak için taziye evinin camlarını kırıp, can havliyle dışarı çıktı.

Mevlide katılanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

-Numan Sağaltıcı-

Sağlık görevlileri ise dumandan etkilenen 15 kişiyi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.
Tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Yer Hatay: Taziye evinde patlama: 15 kişi hastaneye kaldırıldı!
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