Yer İstanbul: Alkollü taksici çarptığı polisi sürükleyip kaçtı!

Beyoğlu Gümüşsuyu'nda geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, cadde üzerinde seyreden 34 TFA 10 plakalı taksinin sürücüsü Nevzat S. ile 34 DFJ 499 plakalı otomobilin sürücüsü Orhan K. maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından sürücülerin tartıştığını gören Ahmet Ç. şahısları ayırmak istedi. O esnada taksici Nevzat S., Ç.'yi ağır küfür ve hakaret ederek itti. Ahmet Ç.'nin tepki göstermesi üzerine Nevzat S. belinden çıkarttığı bıçakla Ç.'yi sağ dizinin üst kısmından hafif şekilde yaralandı.



SU ALMA BAHANESİYLE KAÇMAYA BAŞLADI

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekiplerine Nevzat S. olayı anlatarak kullandığı bıçağı da teslim etti. Trafik ekiplerinin taksiciye yaptığı muayenede ise 1.08 promil alkollü çıktı. Trafik ekipleri diğer sürücüye alkol muayenesi yaptığı esnada taksici su alacağını söyleyerek aracına bindi ve hızla Dolmabahçe istikametine kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri telsiz ile anons ederek meslektaşlarından taksicinin önünü kesmelerini istedi. Hemen harekete geçen çok sayıda ekip, İnönü Caddesi ile Dolmabahçe Gazhane Caddesinin kesişiminde yolu kesti.