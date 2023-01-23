Yer İstanbul: Alkollü taksici çarptığı polisi sürükleyip kaçtı!

ARAÇTAN İNMEYİNCE POLİSİ ÇARPIP SÜRÜKLEDİ
Taksiyi durduran polis ekipleri şahsa araçtan inmesini söyledi. Bir süre polislere direnen taksici, ardından kendisini indirmek isteyen motorize polis memuru F.A.'yı sürüklemeye başladı. Motosikletini de çarparak yere düşüren taksici, F.A.'yı yere düşürdükten sonra kaçmaya devam etti. Ekiplerine peşine düştüğü taksici, Kabataş tramvay durağının gerisinde aracı terk ederek kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı. İskeleye girdiği görülen şahıs vapura binemeyince caddeye koşarak demir korkuluklardan atlamak istedi. Dengesini kaybederek yere düşen ve başını çarpan taksici, polis tarafından yakalandı. Şahıs kelepçelendiği esnada başını duvara vurarak kendine zarar verdi.
TAKSİCİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan taksici Nevzat S., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında Karaköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada ifadesi alınarak "kasten yaralama", "tehdit" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adli işlem yapılan Nevzat S., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.