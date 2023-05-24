Haberler Yaşam Haberleri Yer İstanbul: Konser sonrası kavga kamerada!
Giriş Tarihi: 24.5.2023 11:57

Yer İstanbul: Konser sonrası kavga kamerada!

Maltepe'de Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda etkinlik alanında düzenlenen konser sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

DHA
Yer İstanbul: Konser sonrası kavga kamerada!

Kavga, öncek gün akşam saatlerinde Maltepe'deki Süreyyapaşa Marmaray İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, etkinlik alanında yapılan konser sonrası istasyona gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. İstasyonda başlayan kavga bir süre trenin içinde de devam etti. Tekme ve yumruklarla iki grubun birbirine saldırdığı kavga bazı yolcular tarafından ayrılmak istendi. Kavga anları tren istasyonunda bekleyen diğer yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. İki grup arasında yaşanan kavga nedeniyle, trende hasar oluştuğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, karanlık pazarlığı itiraf etti: Kemal Kılıçdaroğlu bunları yerine getirmek zorunda
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe işaret etti ama... Akıllara o sözleri geldi! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar'
Milliyetçilik tiyatrosu kısa sürdü! Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı
Gelecek ve DEVA’dan AK Parti’ye geçtiler
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyonun PKK ile pazarlığına tepki: Kandil'den Kılıçdaroğlu'na video ile oy istediler!
Özdağ’ın ve Kılıçdaroğlu’nun açmazı
Yuşa Övenç ve ailesine ölüm tehditleri! Kılıçdaroğlu tiyatrosu ifşa olunca harekete geçtiler
Dolar nasıl 30 TL olur?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer İstanbul: Konser sonrası kavga kamerada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA