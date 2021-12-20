Haberler Yaşam Haberleri Yer: İzmir! 82 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 20.12.2021 16:48

Yer: İzmir! 82 düzensiz göçmen yakalandı

AA
Yer: İzmir! 82 düzensiz göçmen yakalandı

Son bilgiye göre İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Gelen bilgiye göre İskele Mahallesi'nde dün bahçe duvarına çarpan kamyonda yakalanan düzensiz göçmenlerin ifadelerinden yola çıkan polis, göçmen kaçakçılığında kullanılan bir kamyonu daha belirledi.

Söz konusu kamyon, Yayla Mahallesi girişinde polis ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla durduruldu. Kamyon kasasındaki 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Kamyon sürücüsü ile yardımcısı gözaltına alındı.

Polis, yasa dışı göçü organize ettiği öne sürülen 2 kişinin de kimliğini belirledi. Şüpheliler, Mordoğan Mahallesi'ndeki jandarma kontrol noktasında durdurulan otomobilde yakalandı.

Şüphelilerin Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemi sürüyor.

Karaburun'da dün bir sokakta bahçe duvarına çarparak kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen olduğu belirlenmişti. Olayda kamyon sürücüsü de gözaltına alınmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | 2022 emekli ve memur maaşları için yeni formül: Erken zam! Emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den asgari ücret 2022 ve AGİ desteği açıklaması: 'Artık herkese var'
Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin otopsi işlemleri tamamlandı! Cenazesi İstanbul'a uğurlandı!
BES’te olanlara güzel haber! 1 Ocak'ta başlıyor
SON DAKİKA: Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: İçimde uhde kaldı...
Türkiye günlerce konuşmuştu! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümünde yeni gelişme
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası bakanlar Nureddin Nebati ve Vedat Bilgin ile görüşecek
Son dakika: Usta sanatçının acı günü! İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe feci şekilde hayatını kaybetti!
Hakan Ural sosyal medyada linç edilmeye alıştığını söyledi: Yapılan icraatları söylemeyeyim mi? Beni susturamazlar!
Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşında alttan başlayarak kademeli zam
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer: İzmir! 82 düzensiz göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA