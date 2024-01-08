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Giriş Tarihi: 8.1.2024 10:16

Yer İzmir! Boğazına kaju kaçan bebek Heimlich manevrası yapılarak kurtarıldı!

İzmir'de 1.5 yaşındaki Elif D.'nin boğazına kaju kaçtı. Nefes alamayan ve kalbi duran bebek, babasının Heimlich manevrası sonrası hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bebeğin tedavisi sürüyor.

AA
Yer İzmir! Boğazına kaju kaçan bebek Heimlich manevrası yapılarak kurtarıldı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde boğazına kaju kaçan ve kalbi duran bebek, babasının Heimlich manevrası sonrası hastanede tedavi altına alındı.

Sevgi Mahallesi 4626. Sokak'taki ikamet ettiği evlerinde 1,5 yaşındaki Elif D'nin boğazına kaju kaçtı. Bebeğinin nefes alamadığını fark eden sağlık çalışanı baba, Heimlich manevrasıyla kaju parçasının bir kısmını çıkardı. Çevredeki bir özel hastaneye kaldırılan bebek, ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kalbi duran bebek, yaklaşık yarım saatlik kalp masajının ardından tekrar hayata döndürüldü. Bilinci kapalı olan Elif bebeğin tedavisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

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Yer İzmir! Boğazına kaju kaçan bebek Heimlich manevrası yapılarak kurtarıldı!
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