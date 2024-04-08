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Giriş Tarihi: 8.4.2024 16:21 Son Güncelleme: 8.4.2024 16:21

28 yaşındaki Furkan Uzunoğlu'nun acı sonu: Katili çocukluk arkadaşı!

İzmir'de C.G. (28), tartıştığı çocukluk arkadaşı Furkan Uzunoğlu'nu bıçakla yaraladı. Durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan Uzunoğlu kurtarılamadı.

DHA
28 yaşındaki Furkan Uzunoğlu’nun acı sonu: Katili çocukluk arkadaşı!

Kan donduran olay, gece saatlerinde 1393 Sokak'ta meydana geldi. Furkan Uzunoğlu ile kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı C.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.G., Uzunoğlu'nu bıçakla yaraladı.

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sinir krizi geçiren C.G.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından Uzunoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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28 yaşındaki Furkan Uzunoğlu'nun acı sonu: Katili çocukluk arkadaşı!
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