Yer İzmir: İçi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Sonra ileride gördüğüm bir beyefendi vardı. O beyefendi 'bir cüzdan kaybettim' deseydi, cüzdanı ona verecektim. Daha sonra 60-70 metre kadar ileriye gittim ve orada çantasını kurcalayan bir hanımefendi vardı. Ona da 'bir şey kaybettiniz mi?' diye sordum. O da 'hayır' deyince yoluma devam ettim" dedi.