Yer İzmir: İçi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Sonra ileride gördüğüm bir beyefendi vardı. O beyefendi 'bir cüzdan kaybettim' deseydi, cüzdanı ona verecektim. Daha sonra 60-70 metre kadar ileriye gittim ve orada çantasını kurcalayan bir hanımefendi vardı. Ona da 'bir şey kaybettiniz mi?' diye sordum. O da 'hayır' deyince yoluma devam ettim" dedi.
"Çavuşumu ve işletme müdürümüzü aradım" diyen Söğüt, "Ondan sonra da emniyeti aradım. Tarihi Asansör'ün oraya polisler geldi. Daha sonra da cüzdan sahibi hanımefendiye ulaştık ve kendisi gelince cüzdanı teslim ettim. Cüzdanına kavuşan hanımefendi ise çok mutlu oldu ve teşekkür etti" diye konuştu. Öte yandan, temizlik işçisi Söğüt'ün cüzdanı buladığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı...