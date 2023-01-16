Yer İzmit: Halk otobüsü şoförünü defalarca yumrukladı!

Otobüse hareket ettiği sırada yeniden binen yolcu, şoförü defalarca yumrukladı. Durakta bekleyen kişilerin araya girmesiyle saldırgan, uzaklaştırıldı. Bu anlar ise otobüsün kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Hastaneye gidip, tedavi olan Cengiz Yeler, polise şikayetçi oldu.