Yer Karabük: 12 saat sonra kurtarıldılar!

Hollanda'da yaşayan baba ve kızı tatil için Karabük'e geldi. Turizme açık olan ve 400 metreden sonra profesyonel ekiple ilerlenen mağaraya 2 rehber eşliğinde giren baba ve kızı, yaklaşık 3 kilometrelik zorlu alanlardan geçtikten sonra çelik halatlarla karşıya geçti. Baba kızın ardından karşıya geçmek isteyen rehber Bahadır Öztürk (27) ise halatın kopması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yaşanan kaza sonrası diğer rehber mağaradan çıkarak yardım istedi.