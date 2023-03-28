Haberler Yaşam Haberleri Yer Sakarya: Boşanmak isteyen eşi ile tartıştı, araya giren kayınvalidesini vurdu
Giriş Tarihi: 28.3.2023 12:44

Yer Sakarya: Boşanmak isteyen eşi ile tartıştı, araya giren kayınvalidesini vurdu

Sakarya'nın Karasu ilçesi Adalet Sarayı önünde E.T ile kendisinden boşanmak isteyen eşi A.T arasında tartışma çıktı. E.T tartışmaya dahil olan kayınvalidesi A.Ö.'yü tabancayla ateş ederek yaraladı.

DHA
Yer Sakarya: Boşanmak isteyen eşi ile tartıştı, araya giren kayınvalidesini vurdu

Olay, sabah saatlerinde Karasu Adalet Sarayı önünde meydana geldi. E.T. ile boşanma aşamasında olan eşi A.T arasında çıkan tartışmaya kayınvalidesi A.Ö. dahil oldu. E.T., üzerinde taşıdığı tabancayla kayınvalidesi A.Ö.'ye ateş etti. A.Ö kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenler 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Ö. önce ambulansla Karasu Devlet Hastanesine, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayı gerçekleştirilen E.T. ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Tartışmanın 2 çocuk annesi A.T.'nin, E.T.'den boşanmak istemesi üzerine çıktığı iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

3 bin şubeli ayakkabı devi battı
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA | Bombacı terörist HDP binasında çıktı! Nefes kesen operasyon: İşte yakalanma anı
İşte 7'li koalisyonun adayını belirleyen kirli siyaset: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyenler bakın kim çıktı!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
En düşük emekli maaşına zam! Komisyonda kabul edildi
‘Affet bizi Muharrem’
Elazığ ile Malatya'da tarihin en hızlı ve kapsamlı dönüşümü: Depremin yaraları hızla sarıldı
Son dakika | İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geri adım: Protestolara neden olan yargı düzenlemesi ertelendi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Sakarya: Boşanmak isteyen eşi ile tartıştı, araya giren kayınvalidesini vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA