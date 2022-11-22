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Giriş Tarihi: 22.11.2022 16:13

Yer Sakarya: Doktor ile güvenlik görevlisini dövdüler!

Dehşete düşüren olay Ferizli ilçesinde yaşandı... Gittikleri hastanede rahatsızlanan babalarıyla ilgilenilmediğini öne sürüp doktor ile güvenlik görevlisini darbeden 2 kardeş gözaltına alındı...

DHA
Yer Sakarya: Doktor ile güvenlik görevlisini dövdüler!

Olay, 20 Kasım günü gece saatlerinde meydana geldi. Evinde rahatsızlanan E.T.'yi oğulları E.T. ve O.T. Ferizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bu sırada başka hastayı muayene eden doktor E.C.'nin odasına giren kardeşlerden biri, hastane girişindeki araçtaki babası ile ilgilenmesini istedi. Doktor ise hastayı muayene ettikten sonra babasıyla ilgileneceğini belirtti. Buna sinirlenen bu kişi, doktora saldırdı. Doktor E.C., olayların daha fazla büyümemesi için dışarı çıkıp araçtaki E.T.'yi, müdahale etmek için içeri aldı. Bu sırada diğer kardeş de tartıştığı güvenlik görevlisini darbetti.
Hastaya müdahalesinin ardından rahatsızlanan doktor E.C., Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından görevi başına döndü. E.C. ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine 2 kardeş polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yer Sakarya: Doktor ile güvenlik görevlisini dövdüler!
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