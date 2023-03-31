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Giriş Tarihi: 31.3.2023 11:02

Yer Sakarya: Pide soluk borusuna kaçtı, hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde işitme engelli Murat Yılmaz (40), bir pide salonunda iftarda yediği pidenin soluk borusuna kaçması sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yer Sakarya: Pide soluk borusuna kaçtı, hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Hendek ilçesinde bulunan bir pide salonunda meydana geldi. İftar yemeği için ilçedeki bir pide salonuna giden Murat Yılmaz (40), yemek yediği sırada fenalaştı. Bu sırada pide salonunda bulunan diğer vatandaşlar, durumu fark ederek Yılmaz'ı kendi imkanlarıyla Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Yılmaz'ın yediği pidenin soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. İşitme engelli olduğu öğrenilen Murat Yılmaz'ın cenazesinin yarın Hendek Kırktepe Mahallesinde Cuma namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

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Yer Sakarya: Pide soluk borusuna kaçtı, hayatını kaybetti
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