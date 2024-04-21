Yer Samsun: 17 yaşındaki Esma Yığman’dan 5 gündür haber yok!

Edinilen bilgiye göre, Ladik ilçenin kırsal mahallesi olan Küpecik'te ailesiyle birlikte ikamet eden 17 yaşındaki Esma Yığman, 16 Nisan gecesi evinden ayrıldı ve kayıplara karıştı. Ailesi kızlarının hayatından endişe ederek bulunması için jandarmadan yardım istedi ve kayıp başvurusunda bulundu.

EN SON ORADA GÖRÜLMÜŞ!

Esma'yı bulmak için jandarma ve polis seferber oldu. Yapılan araştırma sonucu kaybolduktan bir gün sonra Samsun Otogarı'nda görüldüğü tespit edilen Esma'nın daha sonra izini süren jandarma ve polis son olarak Amasya'nın Merzifon ilçesi Merzifon Çorum karayolunda görüldüğünü tespit ederek, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.



Baba Seydahmet Yığman kızının bulunması için Ankara, Çorum ve Samsun arasında adeta mekik dokudu. Acılı aile kızlarının yaşından daha küçük bir görüntüye sahip olduğunu belirterek, başına bir olay gelmeden bulunmasını istediler. Esma Yığman'ı görenlerin ve yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermeleri istendi. Kayıp kızı bulma çalışmaları devam ediyor.