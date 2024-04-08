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Giriş Tarihi: 8.4.2024 17:13

Yer Samsun! İki genç süit otelde arkadaşlarına öyle şeyler yaptı ki: O anlar kamerada!

Samsun'da iki genç, süit otelde darp edip bıçakladıkları arkadaşlarını kanlar içinde bırakıp olay anını da cep telefonu ile kayda aldı. Polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA
Yer Samsun! İki genç süit otelde arkadaşlarına öyle şeyler yaptı ki: O anlar kamerada!

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir süit otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç.(22) ve E.T.Y.(20) adlı gençler, süit otel odasında arkadaşları T.T.E.'yi (28) darp edip omzundan bıçaklayarak kanlar içinde bıraktılar. Darp ettikleri anları görüntüsünü cep telefonu ile de kayıt ettiler. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.



Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.Ç. ve E.T.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kanlar içinde kalan şahsın darp edilme görüntüleri ise cep telefonlarında ele geçirildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

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Yer Samsun! İki genç süit otelde arkadaşlarına öyle şeyler yaptı ki: O anlar kamerada!
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