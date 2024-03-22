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Giriş Tarihi: 22.3.2024 15:34

Yer Samsun: İnşaat malzemeleri çalan şüpheli tutuklandı!

Samsun Atakum'da bir inşaattan, işçilerin kullandığı malzemeleri çalan Dursun Bayrı, tutuklanarak cezaevine gönderildi...

DHA
Yer Samsun: İnşaat malzemeleri çalan şüpheli tutuklandı!

Olay, Atakum ilçesine bağlı Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Bayrı, yapımı devam eden inşaata hafif ticari aracıyla gelerek buradaki gönye, metre, çivi, testere, demir kesme makası, kerpeten, kablo, keser ve jeneratörü çalıp, kaçtı. Durumu fark eden inşaat işçileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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Yer Samsun: İnşaat malzemeleri çalan şüpheli tutuklandı!
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