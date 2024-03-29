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Giriş Tarihi: 29.3.2024 15:30 Son Güncelleme: 29.3.2024 15:30

Yer Samsun: Komşunun köpeğini tüfekle öldürdü!

Samsun'da vicdanları sarsan bir olay meydana geldi. Komşusunun köpeğini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi...

İHA
Yer Samsun: Komşunun köpeğini tüfekle öldürdü!
Samsun'da komşusunun köpeğini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlknur K., köpeğini pompalı tüfekle vurulmuş halde evinin yanında buldu. İlknur K., polise şikayette bulundu ve köpeğini komşusu H.K.'nin öldürdüğünü iddia edip şikayetçi oldu. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgusu tamamlanan H.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.
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Yer Samsun: Komşunun köpeğini tüfekle öldürdü!
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