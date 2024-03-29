Yer Samsun: Komşunun köpeğini tüfekle öldürdü!

Samsun'da komşusunun köpeğini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlknur K., köpeğini pompalı tüfekle vurulmuş halde evinin yanında buldu. İlknur K., polise şikayette bulundu ve köpeğini komşusu H.K.'nin öldürdüğünü iddia edip şikayetçi oldu. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgusu tamamlanan H.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.