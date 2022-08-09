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Giriş Tarihi: 9.8.2022 10:57 Son Güncelleme: 9.8.2022 10:58

Yer Şanlıurfa: İsa ölü bulundu Halil aranıyor!

Şanlıurfa'da 2 gün önce serinlemek için girdikleri sulama kanalında kaybolan 2 gençten İsa Topdemir'in (20) cesedine ulaşıldı. Halil Gültekin'i arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

DHA
Yer Şanlıurfa: İsa ölü bulundu Halil aranıyor!

Acı olay, pazar günü Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Gültekin ve İsa Topdemir, serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzme bilmedikleri belirtilen gençler, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polisler, kanalda arama çalışması başlattı. 34 saatlik arama sonunda İsa Topdemir'in cansız bedeni, suya girdiği bölgenin 32 kilometre uzağındaki Çatlı Mahallesi'nde bulundu. Sudan çıkarılan Topdemir'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Halil Gültekin'i arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

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Yer Şanlıurfa: İsa ölü bulundu Halil aranıyor!
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