Yer Sultangazi: Döner bıçaklı sopalı kavgada 3 yaralı

Savaş alanına dönen kavgada döner bıçağı, sopa, tekme ve yumruklarla bir birlerine saldıran tarafları bir kadın ayırmaya çalıştı. 'Polis çağırın' diye bağıran kadının market sahibinin eşi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan üç kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.