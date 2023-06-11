Yer Taksim: Otomobildeki yangını çevredekiler söndürdü!

Durumu fark eden sürücü ve yanındaki yolcu, otomobilden çıkarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.Sürücü ve yanındaki yolcu yangın devam ederken arabadaki eşyalarını almaya çalıştı. Bu sırada Taksim Meydanı'ndaki polis ekipleri ve vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek araçta çıkan yangını söndürdü.