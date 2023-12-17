Yer Trabzon: Çatlayan bileğe kartonlu ilk yardım!

'BİR KARTON AYAĞI NASIL TUTABİLİR'

Baba Murat Ş., sağlık görevlilerinin daha özverili olmasını isteyerek, "Şikayetimizde kesinlikle maddi hiçbir beklentim olamaz. Sadece çocuğumun ayağının karton ile sarılmasını doğru bulmuyorum. Çocuğum okulda düştü. Öğretmenler beni aradı; Allah, onlardan razı olsun. Bu süreçte hastanedeki doktor çocuğumun ayağında kırık olabileceğini söylemiş. Ayağı gofret kartonu ile sargıya almışlar. Oğlumu alıp, Numune Hastanesi'ne getirdim. Burada çocuğun ayağı alçıya alındı. 2023 yılı Türkiye'sinde bu karton nedir? Bir karton ayağı nasıl tutabilir? Tahta ya da başka bir şey sarılsa, onu anlarım. Karton neyin, nesidir? Nasıl hastanede imkan olmaz. Hastanelerde sağlık görevlerinin işlerini daha özveriyle yapmasını istiyoruz. Bu işin takipçisi olacağım" diye konuştu.