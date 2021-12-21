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Giriş Tarihi: 21.12.2021 16:52

Yer: Tuzla! Taksi ile cip çarpıştı

DHA
Yer: Tuzla! Taksi ile cip çarpıştı

Tuzla'da cadde üzerinde ilerleyen cip ile dönüş yapmak isteyen taksi çarpıştı. Kazada takside bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla'daki kaza saat 14.30 sıralarında Evliyaçelebi Mahallesi Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caddede seyreden Berke Yılmaz yönetimindeki 34 CBR 758 plakalı cip caddeden sola dönüş yapmak isteyen Bayram Belli'nin kullandığı 34 TAY 82 plakalı taksiye çarptı. Cip refüje çıkarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Takside bulunan 2 yolcu aracın kapılarının sıkışması sonucu dışarı çıkamadı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri taksinin arka kapısını çıkararak yolcuları tahliye etti. Hafif şekilde yaralanan 2 yolcu sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yer: Tuzla! Taksi ile cip çarpıştı
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