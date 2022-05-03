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Giriş Tarihi: 3.5.2022 15:40 Son Güncelleme: 3.5.2022 15:40

Yer Yozgat: Nişana giden aile kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

DHA
Yer Yozgat: Nişana giden aile kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

Yozgat'ta çok acı bir olay gerçekleşti... Nişana gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı...

Feci kaza, öğle saatlerinde Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin İnci (22) yönetimindeki 34 RDC 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, Berivan İnci (16) yaşamını yitirdi, sürücü İnci ile Zeynep (20), Muhammet Ali (11), Mustafa (3), Fatma (41) ve İbrahim İnci (42) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Sabah erken saatlerde Adana'dan yola çıkan 7 kişilik ailenin, sürücü Hüseyin İnci'nin nişan töreni için Tokat'ın Niksar ilçesine gittiği öğrenildi.

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Yer Yozgat: Nişana giden aile kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!
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